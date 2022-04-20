إسرائيل تبدي "خيبة أملها" إزاء رد الإمارات على الاضطرابات في القدس

أعربت حكومة إسرائيل عن خيبة أملها إزاء طريقة رد الإمارات على الاضطرابات الأخيرة في القدس، مرجحة في الوقت نفسه أن "الشراكة بين الدولتين لم تتعرض لأي أذى".

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن مسؤولا دبلوماسيا إسرائيليا رفيع المستوى، خلال موجز عقده للصحفيين اليوم الأربعاء، حاول التقليل من أهمية قرار وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، يوم أمس استدعاء سفير إسرائيل لدى أبوظبي أمير حايك، احتجاجا على الأحداث التي شهدتها القدس وخصوصا المسجد الأقصى في الآونة الأخيرة.

وقال المسؤول إن فحوى المحادثة بين الهاشمي وحايك تختلف عما جاء في البيان الإماراتي الرسمي بخصوص الاجتماع.

وأبدى المسؤول خيبة أمل إسرائيل إزاء موقف الإمارات إزاء أحداث القدس، مضيفا في الوقت نفسه: "لا أعتقد أن ما حصل يلحق ضرر بعلاقاتنا".

وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن الهاشمي شددت للسفير الإسرائيلي على ضرورة "الوقف الفوري للاعتداءات على المدنيين والاقتحامات للأماكن المقدسة" و"توفير الحماية الكاملة للمصلين واحترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى".

كما نقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن دبلوماسيين مطلعين تأكيدهما أن الإمارات وجهت انتقادات إلى إسرائيل خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي أمس.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"