ولي عهد البحرين يهنئ رئيس وزراء إسرائيل بعيد الفصح ويؤكد له على أهمية عدم التصعيد في القدس

هنأ ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وجاء في بيان لوكالة الأنباء البحرية أن "اتصالا هاتفيا جرى بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ومعالي السيد نفتالي بينيت رئيس وزراء دولة إسرائيل".

وأضاف البيان أنه "خلال الاتصال، هنأ سموه رئيس وزراء إسرائيل بعيد الفصح، كما تم استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المتبادل وأبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية".

كما تم التأكيد خلال المكالمة على "أهمية تعزيز الجهود الهادفة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي هذا الصدد تم استعراض الأحداث الأخيرة في القدس الشريف والتأكيد على أهمية عدم التصعيد واحترام شعائر كافة الأديان والحرص على حرية ممارستها".

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية