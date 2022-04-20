بغداد تؤكد العمل على اعتقال منفذي الحادثين الإرهابيين في محافظة ذي قار

أكدت وزارة الداخلية العراقية صدور قرار باعتقال منفذي الحادثين الإرهابيين اللذان وقعا في محافظة ذي قار، وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم.

وقالت الداخلية في بيان: "تزامنا مع الحادثين الإرهابيين اللذان وقعا في محافظة ذي قار باستشهاد العميد على جميل مدير أمن واستخبارات قيادة عمليات سومر أثناء تأديته الواجب الوطني والمهني والأخلاقي وتدخله لفض نزاع بين عشيرتين في موقف جسد مروءته وحرصه على السلم المجتمعي من جهة وخسة قتلته الذين تجاوزوا عليه بدم بارد، بالإضافة إلى الحادث الآخر المتضمن قتل أحد المواطنين الذين تم إطلاق سراحه من قبل القضاء في ذي قار من قبل نفر ضال بتجاوز سافر على الأعراف الدينية والقانونية

وإزاء هذه الجرائم الإرهابية، تؤكد وزارة الداخلية أن توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة صدرت باعتقال هؤلاء المجرمون وسرعة تقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل لما اقترفته أياديهم الآثمة من جرم مشهود".

وأعلنت "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المفرزة الأمنية التي كانت ترافق الضحية المطلق سراحه لعدم تنفيذهم لواجباتهم وتقاعسهم عن أداء مهام عملهم تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء واتخاذ أقصى العقوبات بحقهم والتي قد تصل إلى الطرد والسجن، مشددة على أن "رجالها الأبرار الشجعان سيتصدون لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن والسلم والمجتمعي وتقديم كل من يتصور أنه فوق القضاء للعدالة".

المصدر: RT