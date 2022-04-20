"حماس" تحذر..ومستوطنون إسرائيليون يصرون على الخروج بمسيرة الاعلام في باب العامود رغم رفض الشرطة

حذرت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، من "مغبة التفكير في ذبح القرابين، أو السماح لمسيرة الأعلام الصهيونية من الاقتراب من مقدساتنا"، وسط إصرار مستوطنين على المسيرة في باب العمود.

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وفي بيان لها، شددت "حماس" على أن تكرار المستوطنين الصهاينة اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى، وبحماية قوات الاحتلال الصهيوني، لن يفرض تقسيما زمانيا ولا مكانيا، ولن يغير من إسلامية وعروبة المسجد الأقصى، الذي سنحميه وشعبنا بكل قوة".

وأضافت حماس: "إننا وفي الوقت الذي ندين فيه جرائم العدو وقطعان مستوطنيه، نحذرهم من مغبّة التفكير في ذبح القرابين، أو السماح لمسيرة الأعلام الصهيونية من الاقتراب من مقدساتنا"، وأن "قيادة الاحتلال تتحمل المسؤولية كاملة عن تداعيات تلك الإجراءات الخطيرة والمستفزة".

ودعت "جماهير شعبنا إلى استمرار الرباط والحشد طوال الأيام الباقية من شهر رمضان المبارك، حماية للقدس والأقصى، وإفشالاً لمخططاتهم الخبيثة".

ووجهت "حماس" دعوة لـ"أمتنا العربية والإسلامية إلى مزيد من الدعم لشعبنا ومرابطينا الذين ينوبون عنها في الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى"، مطالبة المجتمع الدولي بـ"التوقف عن التعامل مع شعبنا وقضيته العادلة بسياسة المعايير المزدوجة، والوقوف عند مسؤولياته في لجم جرائم وانتهاكات الاحتلال الذي يشكل وجوده عاراً على جبين الإنسانية".

هذا وأفادت مراسلتنا بأن وزير الامن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، أجرى جولة تقييمات أمنية في البلدة القديمة.

وأوضحت أن المستوطنين الإسرائيليين مصرين على الخروج في مسيرة الأعلام في باب العامود، رغم رفض الشرطة منحهم ترخيص.

المصدر: RT