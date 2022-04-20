يستخدمها مهربو المخدرات.. الاستخبارات العراقية تضبط طائرة مسيرة دخلت من "دولة مجاورة" (صورة)

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، ضبط طائرة مسيرة يستخدمها مهربو المخدرات، دخلت من "دولة مجاورة" للعراق.

وذكرت في بيان صحفي: "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط محاولة استطلاع للشريط الحدودي بطائرة مسيرة قادمة من إحدى دول الجوار (لم تسمها) في محافظة البصرة بجنوب البلاد".

وأضافت، أن "هذه الطائرة تستخدم من قبل مهربي المخدرات".

وأشارت إلى أن "عملية الضبط جاءت بعد نصب كمين محكم في ناحية السيبة باستخدام التقنيات الخاصة من قبل فريق عمل مختص في الوكالة تمكن من ضبط الطائرة وإسقاطها".





المصدر: RT