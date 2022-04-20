أهالي قرى بريف القامشلي يطردون رتلا عسكريا أمريكيا بالحجارة والعصي

اعترض أهالي عدة قرى بريف القامشلي في شمال شرق سوريا، رتلا للجيش الأمريكي التابع للتحالف الدولي، وقاموا بإلقاء الحجارة عليه.

وأظهرت مقاطع فيديو، أهالي قرى حرب وحامو والقصير بريف القامشلي وهم يلقون الحجارة على رتل يضم مدرعات تابعة للجيش الأمريكي.

وقالت مصادر محلية إن مدرعات الجيش الأمريكي تخرّب المحاصيل الزراعية للفلاحين في قرية مسعدة بريف القامشلي و(باقي القرى)، وقام الأهالي بمحاولات لطردهم بالحجارة والعصي، بعد ملاسنات حادة.

المصدر: RT