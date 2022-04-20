نيودلهي.. جرافات تهدم ممتلكات لمسلمين قبل توقيفها من المحكمة

أقدمت السلطات الهندية، اليوم الأربعاء، على هدم عدد من أكشاك المسلمين في نيودلهي، قبل أن توقف المحكمة العليا الهندية عمليات الهدم.

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ودمرت الجرافات سلسلة من الدكاكين والأكشاك على جانب الطريق في جهانجيربوري، بينما كان أصحابها يحدقون من النوافذ في منازلهم، وهم يشاهدون أكشاكهم مدمرة أو منقولة على شاحنات.

وقال المسؤولون إن عملية الهدم استهدفت المباني غير القانونية وليس مجتمعا معينا. لكن منتقدي الحكومة أكدوا أن هذه هي أحدث محاولة لمضايقة وتهميش المسلمين، الذين يشكلون 14 بالمائة من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ويشيرون إلى نمط من الاستقطاب الديني المتزايد في ظل حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقال رجا إقبال سينغ، رئيس بلدية شمال دلهي، التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا، إن السلطات قامت بهدم "المباني غير القانونية التي تعدت على الطرق فقط".

وأضاف أن العملية لا علاقة لها بأعمال العنف السابقة، لكن بعض المتاجر مملوكة لأشخاص متهمين بارتكاب أعمال شغب.

وتصاعدت المشاعر المعادية للمسلمين والهجمات في جميع أنحاء الهند في الأيام العشرة الماضية، تبادل خلالها الهندوس والمسلمون الرشق بالحجارة خلال المواكب الدينية، وهدم عدد من الممتلكات، كثير منها لمسلمين، في ولاية أخرى الأسبوع الماضي.

المصدر: أ ب