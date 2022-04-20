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توقف الحركة الجوية في مطار بغداد الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية (فيديوهات)

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توقف الحركة الجوية في مطار بغداد الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية (فيديوهات)
AP airport
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، توقف الحركة الجوية في مطار بغداد الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وذكرت إدارة مطار بغداد الدولي في بيان صحفي: "نود أن نوضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الجوية لهذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية أقل من 500 متر".

وأضافت: "ستعود حركة الطائرات القادمة والمغادرة إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية".

وتشهد العاصمة العراقية منذ صباح اليوم غبارا كثيفا غطى سماء بغداد وتسبب بانعدام الرؤية.

المصدر: RT

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