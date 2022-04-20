بالذكرى الـ39 لتفجير السفارة الأمريكية في لبنان..دوروثي شيا: الهجمات لم تكن ضد واشنطن وحدها (فيديو)

في الذكرى الـ39 لتفجير السفارة الأمريكية في عين المريسة ببيروت، أكدت السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، أن هجمات السفارة "لم تكن ضد الولايات المتحدة وحدها".

إقرأ المزيد

وقالت دوروثي شيا في كلمة لها بهذه الذكرى: "اليوم هو ذكرى جليلة بالنسبة لنا، نتذكر فيها الهجوم المروّع الذي أودى بحياة 52 شخصا في 18 أبريل 1983، وفي شهر سبتمبر من العام التالي، في هذا المكان هنا بالتمام، فقدنا 23 شخصا إضافيا".

وتابعت شيا: "لم تكن هذه الهجمات ضد الولايات المتحدة وحدها، بل كان من بين الضحايا أمريكيون وموظفون لبنانيون محليون، إضافة إلى عناصر من قوى الأمن الداخلي في لبنان..لهذا السبب، نقف اليوم متحدين – كما فعلنا في كل سنة منذ العام 1983 – لتكريم أولئك الذين فقدوا حياتهم، من الأمريكيين واللبنانيين، ولأجل تجديد التزامنا بالسلام والأمن في لبنان".

وأضافت: "رغم مرور سنوات طوال، لن ننسى أبدا زملاءنا الذين سقطوا..لقد حافظت الولايات المتحدة على تصميمها على السعي لتحقيق العدالة للضحايا..إننا نقاوم التأثيرات السلبية للمنظمات "الإرهابية" (على حد قولها) مثل "حزب الله"، الذي يواصل السعي إلى دق إسفين بيننا..لكننا لن نتراجع.. سوف نواصل تعزيز الروابط بين بلدينا وشعبينا، لا سيما في هذه الأوقات الصعبة، حيث نحاول مساعدة اللبنانيين على الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة لكي يتمكنوا من التمتع بمستقبل أكثر إشراقا".

وختمت السفيرة الأمريكية كلمتها بالقول: "إذا كان هناك من جانب إيجابي في هذه الذكرى اليوم، فهي الفرصة التي أتاحتها لرؤيتكم جميعا شخصيا..إننا لم نتمكن من القيام بذلك خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.. لكننا دعونا اليوم نتذكر هذه اللحظة مع أولئك الذين نجوا من الهجمات أو فقدوا أحبائهم..أن نكون معا هنا يقوي من عزيمتي ويبعث الدفء في قلبي..شكرا لانضمامكم إلينا ولكونكم جزءا من عائلتنا".

كلمة السفيرة شيا في الذكرى الـ39 لتفجير السفارة الأميركية في عين المريسة. pic.twitter.com/UHpYqg8Xl5 — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) April 18, 2022

المصدر: "النهار"