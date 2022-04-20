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بعد خضوعه لعملية جراحية.. رسالة من الملك عبد الله للشعب الأردني والأشقاء العرب والأصدقاء

أخبار العالم العربي

بعد خضوعه لعملية جراحية.. رسالة من الملك عبد الله للشعب الأردني والأشقاء العرب والأصدقاء
AP
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
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بعد خضوعه لعملية جراحية، وجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، رسالة للشعب الأردني، والأشقاء العرب والأصدقاء.

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الأمير محمد بن سلمان يتصل بالملك عبد الله الثاني للاطمئنان على صحته بعد خضوعه لعملية جراحية

وعلى حسابه في "تويتر"، قال الملك عبد الله الثاني: "الحمد لله على نعمة الصحة والعافية".

وأضاف : "ولأبناء وبنات شعبي العزيز، خالص محبتي وتقديري على نبل مشاعركم..والشكر الموصول للأشقاء العرب والأصدقاء في العالم على اطمئنانهم".

وأعلن الديوان الملكي الأردني، الأسبوع الماضي، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها الملك عبد الله الثاني، في أحد المستشفيات الألمانية.

وذكرت تقارير سابقة أن ملك الأردن كان يعاني من آلام بالعمود الفقري نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته بالعمليات الخاصة، استدعت خضوعه لعملية جراحية بناء على نصيحة الأطباء.

المصدر: RT

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