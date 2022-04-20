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بالفيديو... محتجون يرشقون سيارة نائب لبناني بالحجارة

أخبار العالم العربي

بالفيديو... محتجون يرشقون سيارة نائب لبناني بالحجارة
Globallookpress
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أقدم عدد من المحتجين على رشق سيارة النائب اللبناني، إيلي الفرزلي، بالحجارة، محاولين منعه من الوصول إلى مبنى مجلس النواب.

ونفذ ناشطون من جمعية "صرخة المودعين" وجمعيات المودعين ولجنة حماية المودعين في ​نقابة المحامين في بيروت​ وتحالف "​متحدون​" و​نقابات المهن الحرة، نفذوا اعتصاما أمام مجلس النواب في وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

بالفيديو... محتجون يرشقون سيارة نائب لبناني بالحجارة
المصدر: موقع القوات اللبنانية

وعمد المحتجون إلى قطع الطريق المؤدية إلى ​المجلس النيابي​، في محاولة لمنع النواب من الوصول إلى داخله، حيث تعقد جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، وعلى جدول أعمالها بند "​الكابيتال كونترول​".

وأثناء مرور سيارة النائب إيلي الفرزلي، رشق المحتجون سيارته بالحجارة واعتدوا عليها، ووصفوه بـ"الحرامي"، إلا أن الفرزلي نجح بتجاوزهم والدخول إلى باحة مجلس النواب.

المصدر: وكالات

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