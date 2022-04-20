بالفيديو... محتجون يرشقون سيارة نائب لبناني بالحجارة

أقدم عدد من المحتجين على رشق سيارة النائب اللبناني، إيلي الفرزلي، بالحجارة، محاولين منعه من الوصول إلى مبنى مجلس النواب.

المعتصمون يرشقون سيارة إيلي الفرزلي وهو في طريقه الى جلسة الكابيتال كونترول والأخير يحاول المرور بينهم بسيارته للوصول إلى الداخل pic.twitter.com/MF2QqUYCT1 — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) April 20, 2022

ونفذ ناشطون من جمعية "صرخة المودعين" وجمعيات المودعين ولجنة حماية المودعين في ​نقابة المحامين في بيروت​ وتحالف "​متحدون​" و​نقابات المهن الحرة، نفذوا اعتصاما أمام مجلس النواب في وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

المصدر: موقع القوات اللبنانية

وعمد المحتجون إلى قطع الطريق المؤدية إلى ​المجلس النيابي​، في محاولة لمنع النواب من الوصول إلى داخله، حيث تعقد جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، وعلى جدول أعمالها بند "​الكابيتال كونترول​".

وأثناء مرور سيارة النائب إيلي الفرزلي، رشق المحتجون سيارته بالحجارة واعتدوا عليها، ووصفوه بـ"الحرامي"، إلا أن الفرزلي نجح بتجاوزهم والدخول إلى باحة مجلس النواب.

المصدر: وكالات