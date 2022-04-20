ميقاتي يبدأ غدا جولة خليجية تشمل السعودية

ذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيتوجه غدا إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين السعوديين الكبار لبحث العلاقات بين البلدين.

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وعلمت "الجمهورية"، أن ميقاتي سيغادر بيروت بعد ظهر غد الخميس إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، عقب جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في السرايا الحكومية، وسيلتقي في الرياض عددا من المسؤولين السعوديين الكبار قبل أداء هذه المناسك.

وأضافت: "وسيجول ميقاتي على عدد من دول مجلس التعاون الخليجي بعد عطلة عيد الفطر، حيث يمضي أكثر من أسبوع في جولته الخليجية التي ستشمل، بالإضافة الى السعودية، كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وسلطنة عمان، ولم تحدد المواعيد النهائية لزيارته الى مملكة البحرين".

يذكر أن العلاقة بين لبنان ودول الخليج تحسنت مؤخرا، بعد أزمة أثارتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، حول اليمن، حيث اتخذت العديد من دول الخليج آنذاك إجراءات بحق لبنان، لما اعتبرته في تلك التصريحات "إساءة" بحق السعودية والإمارات.

المصدر: "الجمهورية"