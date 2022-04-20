تسهيل شروط الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة لشريحة من السعوديين

أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض عن إعفاء السعوديين من المقابلة الشخصية للحصول على التأشيرة السياحية أو تجديدها، لأي مواطن يبلغ من العمر 50 عاما فأكثر.

واشترطت السفارة ألا يكون قد مضى على انتهاء تأشيرة الشخص أكثر من 4 سنوات. ولتجديدها عن طريق البريد وضعت الشروط التالية:

يجب على مقدم الطلب أن يكون مقيما في السعودية. لم يعتقل مقدم الطلب قط أو يدان بارتكاب جريمة، أو يرحل من الولايات المتحدة، أو يمنع من دخولها سابقا. تم الرد على جميع أقسام التطبيق DS-160 على الانترنت بدقة. يمكن أن يستغرق تجديد التأشيرة عن طريق البريد ما يصل إلى أسبوعين. يجب أن يكون جميع المتقدمين قادرين على أن يكونوا بدون جوازات سفرهم لهذه الفترة الزمنية.

يسر السفارة الأمريكية والقنصليات في السعودية الإعلان عن إعفاء المواطنين السعوديين من المقابلة الشخصية للحصول على التأشيرة لأي مواطن سعودي يبلغ من العمر 50 عامًا فأكثر ويرغب بتجديد تأشيرته السياحية بشرط ألّا يكون قد مضى على انتهاء تأشيرته أكثر من أربع سنوات https://t.co/Zj6TGwj5f5 — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) April 18, 2022

ولتجديد تأشيرة B1/B2:

إذا كان المتقدمون من مواطني المملكة ولا يقل عمرهم عن 50 عاما.

يقوم مقدم الطلب بطلب لتجديد تأشيرة B1/B2 سابقة مدتها 5 سنوات لم تنته صلاحيتها لأكثر من 48 شهرا.

لم يتم رفض منح المتقدم تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء آخر تأشيرة B1/B2 صادرة.

ولتجديد تأشيرة J1 أو J2:

يقوم مقدم الطلب بتجديد تأشيرة J1 أو J2 للاستمرار في نفس المدرسة أو البرنامج الذي كان عليه بناء على الـ DS-2019 السابق.

لم يتم رفض منح المتقدم تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء آخر تأشيرة J1 أو J2.

لتجديد تأشيرة C1/D أو D:

يقوم مقدم الطلب بتجديد تأشيرة C1/D أو D التي انتهت صلاحيتها قبل 12 شهرا.

لم يتم رفض منح المتقدم تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء آخر تأشيرة C1/D أو D صادرة.

شروط على جميع المتقدمين:

نسخة من خطاب تأكيد التنازل عن المقابلة. صفحة تأكيد الطلب DS-160 لكل مقدم طلب. صورة ملونة واحدة (51mm × 51mm) التي اتخذت في غضون الأشهر الـ 6 الماضية على خلفية بيضاء. يجب أن تحتوي الصورة على الوجه الكامل والعنق والكتفين لمقدم الطلب في عرض أمامي مع تعبير محايد وبدون نظارات. جواز السفر الحالي وجواز السفر مع أحدث تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. نسخة من إيصال رسوم طلب التأشيرة.

طريقة التقدم:

أكمل نموذج (DS-160) الطلب الإلكتروني للحصول على تأشيرة لغير المهاجرين. سجل الدخول إلى نظام مقدمي الطلبات عبر الإنترنت، وقم بإنشاء ملف تعريف لدفع رسوم طلب التأشيرة. بمجرد تسجيل الدخول، اختر "جدولة الموعد". وفي الخطوات التالية من العملية، ستقوم بالإجابة على الأسئلة التي من خلالها سيتم تقييم أهليتك للتقدم للحصول على تأشيرة دون إجراء مقابلة. بعد الإجابة على الأسئلة، سيتعين عليك دفع رسوم التأشيرة؛ وإذا كنت مؤهلاً للحصول على تأشيرة دون إجراء مقابلة، فستقوم بطباعة "خطاب تسليم الطلب" الذي يتضمن طلب التأشيرة لإرساله بالبريد. اجمع معا صفحة تأكيد DS-160 وإيصال رسوم طلب التأشيرة وجوازات السفر الحالية والسابقة وصورة فوتوغرافية وخطاب لتوضيح الغرض من السفر وخط الرحلة. وقد يتعين عليك تقديم وثائق إضافية ودفع رسوم معاملة بالمثل اعتمادًا على فئة التأشيرة. لذا يرجى الرجوع إلى صفحة فئة التأشيرة المحددة للتعرف على المستندات الإضافية المطلوبة. انتقل إلى أحد مواقع Aramex المحددة هنا. خذ خطاب تسليم الطلب وجميع المستندات المطلوبة مع مظروف بريدي لإرفاق مستنداتك. وسيتم منحك إيصال برقم تعقب، ولا يلزم دفع أية رسوم على هذه المعاملة. سيسلم Aramex مستنداتك إلى سفارة الولايات المتحدة. بانتهاء عملية إصدار التأشيرة، ستقوم السفارة الأمريكية برد مستنداتك وجواز سفرك إليك على عنوان تسليم المستندات المحدد في ملف تعريفك. وعند إرسال المستند، سيصلك بريد إلكتروني برقم التعقب. ويمكنك تغيير عنوان التسليم من خلال ملف تعريفك. كما سيحتوي جواز سفرك حال إصداره على التأشيرة.

وأشارت السفارة إلى أنه لا يضمن استخدام الخدمة البريدية إصدار التأشيرة، فقد يتعين في بعض الحالات حضور المتقدمين لإجراء مقابلة تأشيرة، كأن تكون الطلبات غير مكتملة أو غير دقيقة.

المصدر: وكالات