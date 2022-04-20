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بلينكن يؤكد لعباس ولابيد "أهمية إنهاء العنف"

أخبار العالم العربي

بلينكن يؤكد لعباس ولابيد
Globallookpress Zheng Huansong
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مكالمتين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على "أهمية إنهاء العنف" بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن أكد على أهمية عمل الفلسطينيين والإسرائيليين على "إنهاء دوامة العنف بالامتناع عن الأعمال والخطابات التي تصعد التوترات".

وجدد بلينكن خلال حديثه مع عباس "التزام الولايات المتحدة بتحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني بطرق ملموسة ودعم أمريكا لحل الدولتين المتفاوض عليه".

وكانت الرئاسة الفلسطينية أعلنت أن الرئيس محمود عباس أكد لوزير الخارجية الأميركي رفضه القاطع لأي تغيير للوضع القائم تاريخيا في القدس.

المصدر: RT

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