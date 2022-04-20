الحوثي: "أنظمة التطبيع" عدوانية تجاه كل من يعادي إسرائيل بما في ذلك اليمن

وجه زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي انتقادات حادة لما وصفها بـ"أنظمة التطبيع"، قائلا إنها "ظهرت عدوانية تجاه كل من يعادي إسرائيل بما في ذلك اليمن".

وفي كلمة اليوم الثامن عشر من رمضان، قال الحوثي إن اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين "يبين عدوانية العدو الإسرائيلي ضد الإسلام ومقدساته".

ونقل موقع الحركة الإلكتروني، عن الحوثي أن "أنظمة التطبيع ظهرت سيئة وعدوانية ضد المجاهدين في فلسطين ووصفتهم في إعلامها بالإرهاب"، وأضاف في كلمته: أن "النظام الإماراتي والبحريني والسعودي جعلوا من السلام عنوانا للعمالة".

وقال الحوثي إن "الذين انضموا إلى صف أمريكا والإسرائيلي كالنظام الإماراتي والسعودي وتحت عنوان السلام، وطبعوا مع إسرائيل، أظهروا ما كانوا يخفونه في تعاونهم مع النظام الإسرائيلي، تحت عنوان السلام، يريدون السلام في المنطقة، وفي واقع الحال كيف غير ذلك تماما".

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وأضاف أن "أنظمة التطبيع ترى ألا مشكلة في التنازل عن كل شيء إذا كان لإسرائيل ومن أجل أمريكا أما تجاه الآخرين فيظهرون متوحشين".

ووصف الحوثي تلك الأنظمة بأنها "متسلطة لا تريد سلاما واستقرارا للأمة بل تمول الفتن وتدعمها بالمال والإعلام والنفوذ السياسي"، وأنها "ظهرت عدوانية تجاه كل من يعادي إسرائيل بما في ذلك اليمن".

وفي سياق آخر، تحدث الحوثي عن الأحداث الأخيرة في أوكرانيا، قائلا إنه "عندما تكون المعركة لصالح أمريكا، وأمريكا طرف فيها يكون مستوى الاستنفار في أمريكا على أعلى مستوى النفير العام والتوظيف العام لكل القدرات والطاقات للمواجهة"، وأضاف أن "كل الوسائل والسياسات التدجينية التي يتجهون بها داخل بلداننا تغيب تماما عندما تكون ضد سياسات أمريكا"

وأشار إلى أن "الحرب العسكرية –بالنسبة للغرب- على أشدها والتحشيد العسكري والتحريض للكل أن يقاتلوا حتى أنم يحرضون العجائز بأن يقاتلوا ضد روسيا لصالح أمريكا.. كما أنه في هذه الحالة –الحرب على أوكرانيا- لا مشكلة لديهم في تجنيد الأطفال ولا مشكلة في تجنيد النساء، ولا مشكلة في أي شيء.. بل كل شيء أصبح مشروعا".

ونوه أيضا إلى أن "الأمريكيين فعلوا مبدأ المقاطعة – مقاطعة روسيا- اقتصاديا وفي كل الأمور حتى في الأمور الرياضية.. إضافة إلى أنهم فعلوا الهجمة الإعلامية الدعائية والتحريضية بشكل واسع وبشكل مستمر"، كما أنهم "دعوا الناس للتطوع والقتال - ضد روسيا- وحرضوهم على ذلك من كل أوروبا، ومن أي بلد آخر، ولا مشكلة لديهم في ذلك، إضافة إلى أنهم توجهوا للحرب الشرسة على كل مستوياتها".

المصدر: RT