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ملك الأردن يعود إلى بلاده بعد عملية جراحية في ألمانيا

أخبار العالم العربي

ملك الأردن يعود إلى بلاده بعد عملية جراحية في ألمانيا
عاهل الأردن لدى وصوله بلاده ـ (بترا)
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وجه ملك الأردن عبد الله الثاني الشكر للأردنيين والقادة الذين اطمأنوا على صحته، وذلك في أول تصريح له بعد وصوله إلى بلاده من ألمانيا حيث أجرى عملية جراحية.

جاء ذلك في تغريدة له عبر "تويتر":

وكان الملك عبد الله وصل الأردن مساء اليوم، ورافقت طائرته لدى دخولها أجواء المملكة، طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني.

أجرى العاهل الأردني يوم الثلاثاء الماضي عملية جراحية في مركز متخصص بفرانكفورت، لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.

 

المصدر: RT + وكالة الأنباء الأردنية

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