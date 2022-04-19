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تشاووش أوغلو: لا نعتزم المساس بسلامة أراضي العراق

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تشاووش أوغلو: لا نعتزم المساس بسلامة أراضي العراق
Globallookpress Xinhua/Li Zhenbei
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تركيا لا تعتزم انتهاك سلامة الأراضي العراقية، مضيفا أنها تنفذ عملية عسكرية "لضمان أمن حدودها".

وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "لماذا لا يبدي الجانب العراقي قلقا إزاء وجود إرهابيي حزب العمال الكردستاني على أراضيه؟ ونحن لا ننتهك سلامة أراضي العراق ولا نعتزم ذلك".

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وأضاف: "سنضمن أمن حدودنا وأمن مواطنينا وسنحارب الإرهاب".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت عن انطلاق عملية عسكرية ضد "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق يوم الاثنين 18 أبريل.

وندد العراق بالعملية العسكرية التركية، واستدعى السفير التركي في بغداد لتسليمه مذكرة الاحتجاج، ودعا لوقف العملية وانسحاب القوات التركية من أراضي العراق بالكامل.

المصدر: نوفوستي

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