 
مباشر

مصر.. النيابة العامة تأمر بإحالة المتهم بقتل القمص أرسانيوس رزق الله إلى محكمة الجنايات

أخبار العالم العربي

مصر.. النيابة العامة تأمر بإحالة المتهم بقتل القمص أرسانيوس رزق الله إلى محكمة الجنايات
Globallookpress
العاصمة المصرية القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/suhm

أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته.

وأقامت النيابة العامة الدليل بحق المتهم من شهادة 17 شاهدا، وما ثبت بتقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية من امتلاك المتهم وقت ارتكابه الجريمة كامل الإدراك والاختيار، وعدم معاناته من أي أعراض اضطراب عقلي أو نفسي وقت الفحص، أو وقت ارتكاب الجريمة، مما يجعله مسؤولا عنها.

إقرأ المزيد
مصر.. النيابة العامة تأمر بحبس 5 أطفال تسببوا في وفاة شخص
مصر.. النيابة العامة تأمر بحبس 5 أطفال تسببوا في وفاة شخص

كما أقامت الدليل ضده وفق ما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي بشأن إجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه، وتطابق البصمات الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المعثور عليها بالسكين المضبوط في حوزة المتهم مع البصمات الوراثية المستخلصة من دماء المجني عليه، إلى جانب ما تبين للنيابة العامة من معاينتها مسرح الجريمة، وما شاهدته بآلات المراقبة المطلة عليه، فضلا عن أدلة أخرى.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا