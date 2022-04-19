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"كان": استدعاء السفير الإسرائيلي لدى الإمارات جاء بالتنسيق بين ملك الأردن وولي عهد أبو ظبي

أخبار العالم العربي

AFP
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ذكرت إذاعة "كان" الإسرائيلية أن استدعاء السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، احتجاجا على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى، جاء بالتنسيق بين ملك الأردن وولي عهد أبو ظبي.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن "استدعاء السفير الإسرائيلي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لطلب توضيح، هو خطوة منسقة بين ملك الأردن عبدالله الثاني وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان"، مشيرة إلى أن "الإمارات تريد أن تظهر أنه من خلال تطبيع العلاقات، يمكن لها التأثير على إسرائيل".

هذا وشددت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، على ضرورة "احترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى".

وأكدت "ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".

المصدر: RT

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