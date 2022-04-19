 
مباشر

أردوغان يعرب عن حزنه لنظيره الإسرائيلي لمقتل وإصابة فلسطينيين في أحداث الضفة الغربية والمسجد الأقصى

أخبار العالم العربي

أردوغان يعرب عن حزنه لنظيره الإسرائيلي لمقتل وإصابة فلسطينيين في أحداث الضفة الغربية والمسجد الأقصى
Globallookpress
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/suhb

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ عن حزنه لمقتل وإصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والمسجد الأقصى.

وقال أردوغان في تغريدة عبر "تويتر" إنه بحث مع هرتصوغ التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى.

وأضاف أنهما "تناولا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، يأتي في مقدمتها الأحداث التي تسببت بها قوات الأمن والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة في فلسطين في الآونة الأخيرة".

إقرأ المزيد
تمديد اعتقال 20 فلسطينيا بزعم إلقاء حجارة باتجاه قوات إسرائيلية في البلدة القديمة
تمديد اعتقال 20 فلسطينيا بزعم إلقاء حجارة باتجاه قوات إسرائيلية في البلدة القديمة

وأضاف أنه أكد لنظيره أهمية عدم السماح بالأعمال الاستفزازية والتهديدات التي تطال الوضع القانوني والمعنوي للمسجد الأقصى.

وتابع: "نشعر بحزن بالغ لحقيقة أن أكثر من 400 فلسطيني أصيبوا و18 شخصا بينهم أطفال لقوا حتفهم في الأحداث التي وقعت في الضفة الغربية والمسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان".

وأردف قوله: "اقتحام الجماعات المتطرفة للمسجد الأقصى بعد صلاة الفجر أمس وأول أمس وانتشار التوتر في غزة زاد من حزننا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا