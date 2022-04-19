أردوغان يعرب عن حزنه لنظيره الإسرائيلي لمقتل وإصابة فلسطينيين في أحداث الضفة الغربية والمسجد الأقصى

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ عن حزنه لمقتل وإصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والمسجد الأقصى.

وقال أردوغان في تغريدة عبر "تويتر" إنه بحث مع هرتصوغ التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى.

İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Yitzhak Herzog’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.



Görüşmemizde, son günlerde Filistin’de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkilerimizi ele aldık. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 19, 2022

وأضاف أنهما "تناولا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، يأتي في مقدمتها الأحداث التي تسببت بها قوات الأمن والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة في فلسطين في الآونة الأخيرة".

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وأضاف أنه أكد لنظيره أهمية عدم السماح بالأعمال الاستفزازية والتهديدات التي تطال الوضع القانوني والمعنوي للمسجد الأقصى.

وتابع: "نشعر بحزن بالغ لحقيقة أن أكثر من 400 فلسطيني أصيبوا و18 شخصا بينهم أطفال لقوا حتفهم في الأحداث التي وقعت في الضفة الغربية والمسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان".

وأردف قوله: "اقتحام الجماعات المتطرفة للمسجد الأقصى بعد صلاة الفجر أمس وأول أمس وانتشار التوتر في غزة زاد من حزننا".

المصدر: RT