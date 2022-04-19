مصر.. "الأعلى للإعلام" يحجب 12 موقعا بسبب "الإساءة وامتهان الأديان"

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر 12 قرارا قضت بغلق وحجب مواقع إلكترونية وحسابات وصفحات على مواقع التواصل وغيرها بسبب "الإساءة وامتهان الأديان" حسب المجلس.

وقال المجلس عبر صفحته في "فيسبوك" إن ذلك جاء نتيجة مخالفة تلك الوسائل "الأكواد والمعايير الإعلامية ومواثيق الشرف الإعلامي أو الصحفي، وكذلك عدم الترخيص وفقاً للقانون رقم 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وأوضح أن أسباب الحجب والمنع "تعددت من نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد، أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية".

وكذلك إذا تم تأسيس مواقع إلكترونية وإدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس وذلك وفقا للقانون.

المصدر: RT