"سانا": الأهالي في ريف الحسكة يطردون رتلاً لمدرعات أمريكية

ذكرت وكالة "سانا" أن أهالي قرية مشيرفة في منطقة القامشلي بريف الحسكة السورية طردوا رتل آليات تابعا للقوات الأمريكية إلى خارج منطقتهم.

وقالت الوكالة إن الأهالي و"بمساندة حاجز للجيش العربي السوري تصدوا لرتل عسكري تابع لقوات الاحتلال الأمريكي حاول عبور القرية باتجاه الطريق الدولي (إم فور) وطردوه خارج المنطقة".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن الرتل مؤلف من خمس مدرعات للقوات الأمريكية ترافقها سيارة نوع "بيك آب" تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وقد حاول دخول قرية مشيرفة باتجاه قرية صالحية حرب، فتصدى له أهالي القرية ورشقوه بالحجارة وطردوه خارج المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن أهالي قريتي الدعدوشية، وشركو، في ريف الحسكة تصدوا أمس بمساندة حاجز للجيش السوري لـ 4 مدرعات لقوات الاحتلال الأمريكي وطردوها خارج المنطقة.

وقالت الوكالة إن تزايد عدد حالات اعتراض قوات الاحتلال الأمريكية يعد مؤشرا "على رفض الأهالي وجودها على الأراضي السورية".

المصدر: "سانا"