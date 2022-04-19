الولايات المتحدة تلغي تحذير رعاياها من السفر إلى الجزائر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها راجعت مستوى التنبيه المتعلق بالسفر إلى الجزائر، تزامنا مع تراجع حدة تفشي وباء كورونا في تلك البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها غيرت درجة تنبيه السفر من المستوى الرابع (لا تسافر)، إلى المستوى الثاني (سافر مع توخي الحذر).

ويتشكل سلّم التنبيه الأمريكي بخصوص سفر الرعايا الأمريكيين إلى مختلف دول العالم، من أربعة مستويات هي المستوى الرابع: "لا تسافر"، والمستوى الثالث: "أعد النظر في السفر"، والمستوى الثاني: "سافر مع توخي المزيد من الحذر"، وأخيرا المستوى الأول: "سافر مع اتباع الاحتياطات العادية".

المصدر: RT