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الأمير محمد بن سلمان يتصل بالملك عبد الله الثاني للتطمئن عن صحته بعد خضوعه لعملية جراحية

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الأمير محمد بن سلمان يتصل بالملك عبد الله الثاني للتطمئن عن صحته بعد خضوعه لعملية جراحية
AP The Royal Hashemite Court
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم اتصالا هاتفيا بالملك الأردني، عبد الله الثاني، اطمأن خلاله على صحته، راجيا له دوام العافية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأوضحت "واس" أن "ملك الأردن، أعرب عن الشكر لولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة".

هذا وأعلن الديوان الملكي الأردني أن "الملك عبد الله الثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، قدم خلاله التهنئة لجلالة الملك بنجاح العملية الجراحية التي أجراها أخيرا".

وأعلن الديوان الملكي الأردني، يوم الثلاثاء الماضي، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها الملك عبد الله الثاني، في أحد المستشفيات الألمانية.

وذكرت تقارير سابقة أن ملك الأردن كان يعاني من آلام بالعمود الفقري نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته بالعمليات الخاصة، استدعت خضوعه لعملية جراحية بناء على نصيحة الأطباء.

المصدر: RT + "واس"

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