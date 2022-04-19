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تمديد اعتقال 20 فلسطينيا بزعم إلقاء حجارة باتجاه قوات إسرائيلية في البلدة القديمة

أخبار العالم العربي

تمديد اعتقال 20 فلسطينيا بزعم إلقاء حجارة باتجاه قوات إسرائيلية في البلدة القديمة
Globallookpress
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مددت محكمة في القدس، فترات اعتقال عشرين شخصا من شرقي المدينة بشبهة ضلوعهم في إلقاء الحجارة باتجاه حافلات وقوات إسرائيلية في البلدة القديمة أمس الأول.

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، بأن قوة إسرائيلية دخلت اليوم المسجد الأقصى، تحسبا لتجدد المواجهات، ويستمر الهدوء في محيط الحرم وأزقة البلدة القديمة.

وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة شابا عمره ستة عشر عاما من الطيبة بشبهة ضلوعه في أعمال الشغب التي وقعت الليلة الماضية عند مشارف المدينة على طريق 444، احتجاجا على أحداث المسجد الأقصى.

المصدر: "مكان"

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