الإمارات تستدعي السفيرة السويدية للاحتجاج على إحراق متطرفين القرآن الكريم

استدعت ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، سفيرة السويد لدى أبو ظبي، ليزلوت أندرسون،احتجاجا على إحراق متطرفين لنسخ من القرآن الكريم.

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هذا وأكدت ريم إبراهيم الهاشمي "رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات التي تسيء للأديان"، مشددة على "ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب".

وأشارت إلى أن "مثل هذه الممارسات لا تؤدي سوى إلى المزيد من التوتر والمواجهة والاحتقان، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف".

المصدر: RT