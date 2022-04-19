وفاة شاب لبناني جراء إصابته بانفجار مرفأ بيروت قبل 20 شهرا (صورة)

بعد نحو سنة ونصف من انفجار مرفأ بيروت، توفي اليوم الثلاثاء، المهندس رامي سعيد فواز (48 عاما)، جراء إصابته بحادث الانفجار ذلك بعد سقوط لوح زجاج على رأسه.

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وفي 4 أغسطس 2020، هز بيروت انفجار ضخم أودى بحياة 218 شخصا وأكثر من 7500 جريح وخسائر كبيرة بالعاصمة اللبنانية، حيث تفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في الأسمدة، بعد اندلاع حريق هائل في الميناء.

واتضح فيما بعد أن هذه النترات تم تخزينها بشكل غير صحيح في مستودع بالمرفأ لسنوات عديدة، وأن كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين كانوا على علم بالأمر ولم يفعلوا شيئا حياله.

المصدر: RT + "الجديد"