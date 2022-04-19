ميقاتي: كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين هدفه إثارة البلبلة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، أن "كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء".

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وقال ميقاتي خلال لقائه اليوم الثلاثاء وفدا من جمعية المصارف، بحسب موقع رئاسة الحكومة، إن "من "أولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية هي الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها".

1/2 أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي"أن من اولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية هي الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها".

وقال خلال اجتماعه مع وفد من جمعية المصارف اليوم "ان خطة التعافي تعطي الاولوية للحفاظ على حقوق الناس ...#مجلس_الوزراء#نجيب_ميقاتي — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) April 19, 2022

وأضاف: "إن خطة التعافي تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس، وإعادة تفعيل مختلف القطاعات الانتاجية، وأيضا المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصرا اساسيا في التعافي الاقتصادي".

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن "كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه اثارة البلبلة وتوتير الأجواء".

المصدر: RT