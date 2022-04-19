لابيد يقطع زيارته إلى إسبانيا ويعود اليوم إلى إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، أنه سيقطع إجازته الخاصة في مدريد، ويعتزم العودة إلى إسرائيل الليلة، في ظل التطورات الأمنية والسياسية.

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وعقد لابيد جلسة تقييم سياسي للوضع في القدس صباح اليوم، قائلا عبر "تويتر": أجريت تقييما للوضع السياسي. تم تقديم صورة استخباراتية وسياسية عن الوضع أثناء المناقشة، وأصدرت تعليماتي للأيام القادمة بأن نواصل المحادثات على جميع المستويات لتهدئة الوضع ونؤكد على جهود إسرائيل بالسماح بحرية العبادة لجميع الأديان.

קיימתי הבוקר הערכת מצב מדינית. בדיון הוצגה תמונה מודיעינית ומדינית. הנחיתי להערך לימים הקרובים, להמשיך בשיחות בכל הדרגים המדיניים להרגעת הרוחות ולהדגשת המאמצים של ישראל לאפשר חופש פולחן לכל הדתות. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) April 19, 2022

المصدر: THE JPOST +RT