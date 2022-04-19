"كان": إسرائيل تنسق مع مصر لضمان أمن الإسرائيليين في سيناء

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن إسرائيل تنسق مع مصر لضمان أمن السياح الإسرائيليين الذين يتوافدون على سيناء لقضاء عطلة عيد الفصح اليهودي.

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وأشارت "كان" إلى أن "القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي رفعت من حالة التأهب على طول محاور السفر على الجانب الإسرائيلي وفي منطقة معبر طابا الحدودي"، لافتة إلى أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تراقب عن كثب دخول الإسرائيليين إلى سيناء من أجل ضمان أمن عشرات الآلاف الذين وصلوا ومن المتوقع وصولهم".

وفي تقريرها، أوضحت "كان" قائلة: "أصدر رئيس الأركان أفيف كوخافي تعليمات بزيادة الجهود الاستخباراتية بشأن تنظيم "داعش" في سيناء، حيث يتم نقل بعض المعلومات إلى مصر عن طريق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية".

تجدر الإشارة إلى أنه الأحد الماضي، أقلعت أول رحلة طيران إسرائيلية مباشرة تابعة لشركة "إل عال"، إلى مطار شرم الشيخ الدولي في مصر، تبعتها رحلات لشركتي "أركيا" و"يسرائير"، بعد اتفاق إسرائيل ومصر في مارس الماضي على تدشين خط طيران مباشر بين مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب، ومطار شرم الشيخ المصري.

المصدر: "I24"