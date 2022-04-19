عون يستقبل السفير اللبناني لدى الرياض قبيل عودته لأداء مهامه في السعودية

استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، السفير اللبناني لدى الرياض، فوزي كبارة، قبيل عودته من جديد إلى مركز عمله في السفارة اللبنانية بالسعودية.

إقرأ المزيد

وسيعود فوزي كبارة إلى المملكة، بعد أزمة دبلوماسية كبيرة شهدتها العلاقات اللبنانية وبعض الدول الخليجية، جراء تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، عن حرب اليمن.

الرئيس عون استقبل سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية السفير فوزي كبارة قبيل عودته الى مركز عمله في السفارة اللبنانية في السعودية pic.twitter.com/RY6BacUQgd — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 19, 2022

ويوم الأربعاء الماضي، التقى ميشال عون، السفير السعودي لدى بيروت، وليد بخاري، بعد عودته إلى لبنان إثر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

المصدر: RT