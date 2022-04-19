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مصر.. حريق ضخم يلتهم لانش بحري في الغردقة (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. حريق ضخم يلتهم لانش بحري في الغردقة (فيديو)
Globallookpress
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اندلع حريق ضخم بأحد اللنشات البحرية صباح الثلاثاء أمام شواطئ مدينة الغردقة، حيث انطلقت ألسنة اللهب والدخان الكثيف من اللنش.

وتم إخطار الأجهزة المختصة، ولم يتبين وجود مصابين في الحريق حتى الآن، وجار متابعة الحادث.

ووفقا للمصادر تم إنقاذ جميع الركاب على متن اللنش، ولم تقع إصابات، حيث أرسل البحارة المجاورون قواربهم للإخلاء.

وبحسب شهود عيان، كان هناك في اللنش حوالي 20 شخصًا، وسبب الحريق ما زال مجهولا.

المصدر: وكالات + المصري اليوم

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