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حريق ضخم بمعمل للمغاطس في لبنان (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

حريق ضخم بمعمل للمغاطس في لبنان (فيديوهات)
RT
حريق في لبنان
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اندلع حريق كبير في معمل للمغاطس بمنطقة الفنار- حي الزعيترية، في لبنان، حيث غطّت سحب الدخان الأسود المنطقة، وتصاعدت بين الأبنية السكنية.

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هذا وهرعت سيارات الدفاع المدني إلى مكان الحريق، وتعمل على إخماده، في حين لم تعرف أسباب الحريق حتى الآن، ولم ترد أي أنباء عن ضحايا أو إصابات.

المصدر: "النهار"

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