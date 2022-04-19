حريق ضخم بمعمل للمغاطس في لبنان (فيديوهات)

اندلع حريق كبير في معمل للمغاطس بمنطقة الفنار- حي الزعيترية، في لبنان، حيث غطّت سحب الدخان الأسود المنطقة، وتصاعدت بين الأبنية السكنية.

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هذا وهرعت سيارات الدفاع المدني إلى مكان الحريق، وتعمل على إخماده، في حين لم تعرف أسباب الحريق حتى الآن، ولم ترد أي أنباء عن ضحايا أو إصابات.

حريق ضخم في الفنار والدفاع المدني يعمل على إخماده#Lebanon24pic.twitter.com/wucjSTbeK1 — Lebanon 24 (@Lebanon24) April 19, 2022

المصدر: "النهار"