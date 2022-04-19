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تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي (فيديو)

أخبار العالم العربي

تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي (فيديو)
وكالة معا
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اقتحم 615 مستوطنا، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى على مجموعات تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

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المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية من القوات الإسرائيلية
المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية من القوات الإسرائيلية

وتصدى مرابطون في المسجد لاقتحامات المستوطنين المتكررة لليوم الثالث على التوالي، وتمكن شبان فلسطينيون من التشويش على خط سيرهم.

حيث قام الشبان بإلقاء المفرقعات باتجاه المستوطنين والقوات الخاصة، فيما أخذت النسوة يرددن التكبيرات. وحاولت القوات الاعتداء على النسوة لمنعهن من التكبير، كما حددت مسار المصلين في ساحات الأقصى.

ومنذ ساعات الصباح أخرجت القوات الإسرائيلية عشرات الشبان من الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأجبر المعتكفون المستوطنين على السير بسرعة وعدم التوقف في باحات المسجد الأقصى خوفا منهم، إلى جانب مواصلة المرابطين لعمليات الإرباك الصوتي بالمسجد.

وانسحبت قوات الشرطة من ساحات المسجد الأقصى بعد انتهاء فترة الاقتحامات.

وقامت القوات الإسرائيلية بإغلاق مدخل قرية برقه بالسواتر الترابية قبل مسيرة متوقعه للمستوطنين باتجاه مستوطنة حومش المخلاة القريبة من برقه.

إلى ذلك، اقتحم مئات المستوطنين، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية داخله وفي باحاته، بحجة الاحتفال بـ"عيد الفصح" اليهودي.

وشددت القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم لتأمين اقتحام المستوطنين، ونصبت الحواجز العسكرية على المفارق والمداخل المؤدية للحرم، وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية كانت قد أغلقت أمس الأول الحرم الإبراهيمي على الساعة العاشرة ليلا أمام المصلين المسلمين، ومنعت دخولهم إليه، ويمتد الإغلاق حتى فجر غد الأربعاء، بزعم تأمين احتفالات المستوطنين اليهود بعيدهم.

المصدر: RT+ وكالات

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