تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي (فيديو)

اقتحم 615 مستوطنا، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى على مجموعات تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

إقرأ المزيد

وتصدى مرابطون في المسجد لاقتحامات المستوطنين المتكررة لليوم الثالث على التوالي، وتمكن شبان فلسطينيون من التشويش على خط سيرهم.

حيث قام الشبان بإلقاء المفرقعات باتجاه المستوطنين والقوات الخاصة، فيما أخذت النسوة يرددن التكبيرات. وحاولت القوات الاعتداء على النسوة لمنعهن من التكبير، كما حددت مسار المصلين في ساحات الأقصى.

ومنذ ساعات الصباح أخرجت القوات الإسرائيلية عشرات الشبان من الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأجبر المعتكفون المستوطنين على السير بسرعة وعدم التوقف في باحات المسجد الأقصى خوفا منهم، إلى جانب مواصلة المرابطين لعمليات الإرباك الصوتي بالمسجد.

كلمات في الصميم..



يا للهول.. الأقصى وحيد بلا معين



لم يتبق للدفاع عن الأقصى إلا حرائرنا وبعض الميامين !



ليهنأ حكام الضفة الغربية وحكام قطاع غزة بسلطة موهومة ستكون عليهم لعنة ولن ينفعهم حينها كثرة الخطباء وحجم المصفقين. pic.twitter.com/Qi0k4DruMo — أ. مضر أبوالهيجاء (أبو عبدالله) (@ABUALHAYJAA_) April 19, 2022

وانسحبت قوات الشرطة من ساحات المسجد الأقصى بعد انتهاء فترة الاقتحامات.

وقامت القوات الإسرائيلية بإغلاق مدخل قرية برقه بالسواتر الترابية قبل مسيرة متوقعه للمستوطنين باتجاه مستوطنة حومش المخلاة القريبة من برقه.

المرابطات يكبرن في وجه جنود الاحتلال مع استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى حتى اللحظة pic.twitter.com/yS0z054tKB — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 19, 2022

إلى ذلك، اقتحم مئات المستوطنين، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية داخله وفي باحاته، بحجة الاحتفال بـ"عيد الفصح" اليهودي.

وشددت القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم لتأمين اقتحام المستوطنين، ونصبت الحواجز العسكرية على المفارق والمداخل المؤدية للحرم، وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية كانت قد أغلقت أمس الأول الحرم الإبراهيمي على الساعة العاشرة ليلا أمام المصلين المسلمين، ومنعت دخولهم إليه، ويمتد الإغلاق حتى فجر غد الأربعاء، بزعم تأمين احتفالات المستوطنين اليهود بعيدهم.

فيه مثل في مصر بيقول

البيت بيت ابونا ويجوا الغرب يطردونا

شبل من الاقصي

وعجبي pic.twitter.com/QyRZVxBD5q — hassanaziz1313 (@hassanaziz1313) April 19, 2022

المصدر: RT+ وكالات