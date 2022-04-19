إيران: نحمل رؤية إيجابية وبناءة تجاه أفغانستان

أكدت إيران، أنها تحمل رؤية إيجابية وبناءة تجاه أفغانستان، مشيرة إلى أن تبادل زيارات الوفود للتعاون بين البلدين وإرسال المساعدات الانسانية للشعب الأفغاني، تأتي في هذا الإطار.

إقرأ المزيد

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة في أفغانستان، أمير خان متقي: "هنالك عدة ملايين من الأشقاء الأفغان ضيوفا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ أكثر من 4 عقود من الزمن، وهم يحظون بالامكانيات اللازمة والمناسبة فيها".

وأسف عبد اللهيان "للدعاية الإعلامية السيئة والممنهجة والكاذبة التي يتم بثها عبر بعض قنوات التواصل الاجتماعي من قبل أعداء ومناهضي العلاقات الطيبة بين البلدين الجارين إيران وأفغانستان، والتي أدت إلى وقوع بعض الأحداث الباعثة على الاستياء".

وشدد عبداللهبان على أن "إيران تحمل رؤية إيجابية وبناءة تجاه أفغانستان، وأن تبادل زيارات الوفود للتعاون بين البلدين وإرسال المساعدات الانسانية ومواصلة نشاط ممثلياتنا لتقديم الخدمات للشعب الأفغاني تأتي في هذا الإطار".

وأضاف: "من البديهي أننا إزاء ذلك نتوقع من السلطة الموقتة الحاكمة في أفغانستان إبداء التعاون اللازم والجاد في مجال الحفاظ الكامل على أمن الأماكن الدبلوماسية ودبلوماسيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسيطرة على الحدود وعدم السماح بالعبور غير الشرعي منها".

بدوره، أعرب متقي عن أسفه العميق إزاء الأحداث الأخيرة والاعتداء على الممثليات الإيرانية في كابل وهرات، مطمئنا بتوفير الأمن الكامل للأماكن الدبلوماسية والدبلوماسيين والموظفين الايرانيين في بلاده.

المصدر: "إرنا"