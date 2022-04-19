ضجة في الجزائر بسبب حفل صاخب بجانب مسجد.. والسلطات توضح! (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بعد تداول صور وفيديوهات من حفل غنائي أقيم يوم السبت الماضي بجنوب شرق العاصمة أمام مسجد.

وأثارت الواقعة الجدل، حيث أظهرت مقاطع مصورة حدوث مشادات لفظية وتلاسن بين منظمي الحفل وإمام المسجد. وطالب الإمام عبر مكبر الصوت القائمين على الحفل بالتوقف ومراعاة حرمة شهر رمضان قائلا: "تبا لكم، اللعنة على من انتهك حرمة هذا المكان، سحقا لكم، يا من لا أخلاق لهم، تبا لكم، لا شيم ولا أخلاق ولا مبادئ".

ونظمت جمعية محلية الحفل الذي أحيته المغنية "طاوس أرحاب"، في ساحة عمومية تقع وسط مدينة أمشدالة بولاية البويرة، جنوب شرق العاصمة الجزائرية، حيث يوجد عدد من المنشآت والمرافق العامة بالمدينة، من بينها مبنى البلدية والمسجد.

#متداول#مشدالة#البويرة

حفل فني أمام المسجد والمستشفى في عز #رمضان

ومباشرة بعد صلاة التراويح

هكذا كانت ردة فعل الامام الذي استنكر الأمر وقال كلمات اغضبت الحاضرين

احتجاج أمام مسجد المدينة ، بعدما قام إمام المسجد بنعت شباب ونعلهم عبر مكبر الصوت

انباء عن اقالة الامام من منصبه! pic.twitter.com/ZIC7XGcaGq — Anes Ref (@iAnesRef) April 17, 2022

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن نائب رئيس بلدية أمشدالة، فوزي ميدون، قوله إن الحفل كان مرخصا وتم تنظيمه تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة في الولاية، بالتنسيق مع مديرية الثقافة والجمعية الثقافية لشباب أمشدالة.

وأوضح ميدون، إن مجهولين تسللوا للمسجد بعد منتصف الليل وأطلقوا عبارات بمكبر الصوت ضد المشاركين في الحفل.

هل إقامة حفل غنائي أمام مسجد في بلد أغلبية الشعب فيه مسلم وفي شهر رمضان حرية وتحضر؟

أم هو همجية وقلة حياء واستفزاز لمشاعر المسلمين؟#البويرةpic.twitter.com/zfxO5puOnu — لُـؤلـؤة‏ تِلمسآن ‏┇𓋜 (@hanan_13_DZ_) April 17, 2022

وقال نائب رئيس بلدية أمشدالة إن الحفل بدأ عند العاشرة والنصف ليلا، بعد ساعة تقريبا من انتهاء صلاة التراويح، في ساحة الشهداء التي تتوسط البلدة. وهي المكان الذي اعتاد السكان على حضور الحفلات المختلفة فيه. وقد تم تنظيم السهرة الغنائية بالتنسيق مع مديرية الثقافة.

ولفت إلى أن مسؤولي البلدية حاولوا معرفة حقيقة الأصوات المنبعثة من المسجد، لاعتقادهم أن الإمام نسي مكبر الصوت مفتوحا، فوجدوا الأبواب مغلقة، وحين اتصلوا بأعضاء اللجنة الدينية للمسجد أخبروهم أن ما يجري خارج عن نطاق سيطرتهم.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية