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زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة قطاع غزة

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زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة قطاع غزة
AFP
زورق حربي إسرائيلي وزوارق صيادين فلسطينيين
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن زوارق الجيش الإسرائيلي أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في بحر قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن "الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض بحر قطاع غزة أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة بكثافة تجاه مراكب الصيادين العاملة غرب ميناء رفح جنوب القطاع، وكذلك في بحر السودانية شمال القطاع".

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وأضافت أن "زوارق الاحتلال فتحت أيضا مضخات المياه العادمة تجاه مراكب الصيادين وأجبرتها على الانسحاب من البحر".

المصدر: "وفا" 

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