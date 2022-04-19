النيابة المصرية: انتهاء التحقيقات حول الاقتصادي أيمن هدهود ووفاته بسبب حالة مرضية

أعلنت النيابة العامة المصرية انتهاء التحقيقات في قضية الاقتصادي أيمن هدهود، مشيرة إلى أنها تلقت تقرير مصلحة الطب الشرعي حول الوفاة يؤكد أنها جاءت نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب.

وأوضحت النيابة في بيان لها أنها "تلقت تقرير مصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثمانه، الذي أكد وفاته نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابية تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة، كما خلت الأوراق من أي شواهد أخرى ترجح الاشتباه في وفاته جنائيا"​​​.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان أكد في وقت سابق ضرورة شمول تحقيقات النيابة العامة لكل ما أثير حول ادعاء تعرض الدكتور أيمن هدهود للاختفاء القسري قبل وفاته.

المصدر: "سبوتنيك"