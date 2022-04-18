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الدبيبة يؤكد من الجزائر أن حكومته ستتخذ إجراءات رادعة حيال العبث بثروات الشعب الليبي

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الدبيبة يؤكد من الجزائر أن حكومته ستتخذ إجراءات رادعة حيال العبث بثروات الشعب الليبي
Globallookpress
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن حكومته ستتخذ إجراءات رادعة حيال العبث بثروات الشعب الليبي، وذلك تعليقا على عمليات الإقفال التي طالت حقولا وموانئ نفطية منذ السبت.

وفي تصريح عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال الدبيبة إن "الحكومة اليوم ستقوم بخطوات رادعة حيال العبث بثروات الشعب الليبي. حقيقة الأمر القرار السيادي في بلادي هو قرار شرعي ودولي.

ولفت إلى أنه ناقش مع تبون عددا من الملفات أهمها عقد الانتخابات القادمة في ليبيا.

وأضاف أنه قدم للرئيس الجزائري تصور حكومة الوحدة الوطنية "لإنجاز هذا المشروع المهم، والانتقال بليبيا من المراحل الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار، وتمكين الشعب الليبي من اختيار من يحكمه وممثليه في السلطة".

وأكد أنه تطرق خلال مناقشاته مع تبون "للدور الجزائري المهم المأمول في دعم هذه الانتخابات وضرورة إجرائها في أقرب وقت ممكن، وإلى ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجال النفط والغاز، خصوصا في ظل الظروف العالمية بهدف زيادة الإنتاج والتحكم في الأسعار وتسويقها".

المصدر: "بوابة الوسط"

 

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