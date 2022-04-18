محافظ الحسكة السورية يدعو للعمل على فك الحصار من "قسد" ويؤكد نفاذ أغلب المواد من المدينة

قال محافظ الحسكة غسان خليل إن أغلب المواد وعلى رأسها الطحين، والمحروقات نفدت، في اليوم 11 على حصارها من قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وخلال لقائه وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا برئاسة مارات اتامورادوف، دعا خليل المنظمات الإنسانية وعلى رأسها منظمة "شؤون اللاجئين" إلى ضرورة أن تؤدي دوراً مهما في هذا الصدد للتدخل في فك الحصار عن المدنيين.

وقال خليل إن قسد ولليوم الـ 11 على التوالي "تمنع دخول مواد الطحين، والمحروقات، والخضار، والمواد الغذائية، وصهاريج نقل المياه إلى مركز المدينتين"، وأشار إلى أن "غالبية المواد الضرورية قد نفذت وعلى رأسها الطحين، والمحروقات، وإن معظم الدوائر الخدمية تعمل مولداتها الكهربائية على المازوت بما فيها المخبز الوحيد (مخبز المساكن) ومركز اللؤلؤة الطبي المحدث".

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وقال خليل إن "الحسكة تعيش ظروفا استثنائية من خلال محاربة المواطن في لقمة عيشه" وأضاف أن "هذا العمل الجبان يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية لاسيما وأننا نمر حاليا بشهر رمضان المبارك"

وخلال اللقاء الذي شاركت فيه فعاليات أهلية من المحافظة أشار خليل إلى ضرورة استمرار التعاون "لتأمين عودة كريمة لللاجئين السوريين إلى وطنهم والمشاركة في إعادة إعماره ودعم جهود الدولة للتغلب على الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري وتخفيف معاناته الانسانية".

بينما أشار اتامورادوف إلى "أهمية الدعم الحكومي الذي يقدم للمواطنين من خلال دعم مديرية شؤون الأحوال المدنية والنافذة الواحدة التي تخدم عددا كبيرا من المواطنين".

المصدر: صحيفة "البعث" السورية