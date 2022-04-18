 
مباشر

أمير قطر يؤكد للعاهل الأردني ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية في الأقصى

أخبار العالم العربي

أمير قطر يؤكد للعاهل الأردني ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية في الأقصى
Globallookpress Mohammad Abu Ghosh
الملك الأردني عبد الله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/su7o

شدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكالمة مع الملك الأردني عبد الله الثاني، على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وجاء في بيان لوكالة الأنباء القطرية أن "صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تلقى اتصالا هاتفيا اليوم، من أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، استعرضا خلاله مستجدات الأحداث في فلسطين المحتلة والتصعيد الخطير في المسجد الأقصى".

وأضاف البيان أن الأمير "أكد خلال الاتصال على ضرورة الوقف الفوري لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها الاستفزازية ضد المصلين والمدنيين العزل في المسجد".

وجدد الشيخ تمام "التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيد وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية".

المصدر: "قنا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا