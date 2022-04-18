أمير قطر يؤكد للعاهل الأردني ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية في الأقصى

شدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكالمة مع الملك الأردني عبد الله الثاني، على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وجاء في بيان لوكالة الأنباء القطرية أن "صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تلقى اتصالا هاتفيا اليوم، من أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، استعرضا خلاله مستجدات الأحداث في فلسطين المحتلة والتصعيد الخطير في المسجد الأقصى".

وأضاف البيان أن الأمير "أكد خلال الاتصال على ضرورة الوقف الفوري لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها الاستفزازية ضد المصلين والمدنيين العزل في المسجد".

وجدد الشيخ تمام "التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيد وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية".

المصدر: "قنا"