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الحوثيون: التحالف العربي شن 9 غارات تجسسية

أخبار العالم العربي

الحوثيون: التحالف العربي شن 9 غارات تجسسية
AP
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قال الناطق الرسمي باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد عبد السلام إن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية خرق الهدنة وشن طيرانه التجسسي تسع غارات.

وكتب عبد السلام في تغريدة عبر "تويتر": "منذ سريان الهدنة وتحالف العدوان يمنع وصول أي طائرة إلى صنعاء ، ويعرقل دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، وعسكريا شن طيران العدوان التجسسي تسع غارات، وزحف مرتزقته في مأرب ثلاث مرات".

المصدر: وسائل إعلام

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