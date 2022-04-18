ملك الأردن يؤكد لولي عهد أبو ظبي ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي بالقدس

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في مكالمة مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي بالقدس.

وجاء في بيان للديوان الملكي الأردني أن "جلالة الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد ضرورة مواصلة بذل كل الجهود لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس".

وكان العاهل الأردني دعا، أمس الأحد، إسرائيل إلى وقف الإجراءات الاستفزازية في المسجد الأقصى، وأكد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

كما أكد على ضرورة "وقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق هذا الوضع وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم".

المصدر: RT