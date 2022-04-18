الدبيبة ومسؤولون ليبيون كبار يزورون الجزائر

قالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وعددا من كبار المسؤولين في الحكومة، من بينهم قادة أمنيون، يتوجهون إلى الجزائر في زيارة رسمية.

وأفاد موقع "بوابة الوسط" الليبي بأن الدبيبة يزور الجزائر "رفقة رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة محمد خليفة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري".

يذكر أن الدبيبة رفض خطوة البرلمان في شرق ليبيا بتعيين فتحي باشاغا رئيسا للحكومة.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استقبل في 7 أبريل الجاري وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، لبحث تطورات الملف الليبي.

المصدر: "بوابة الوسط"