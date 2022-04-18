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رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لاتخاذ "إجراءات جدية" ضد إسرائيل

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لاتخاذ
AFP
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دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، اليوم الاثنين، إلى اتخاذ إجراءات جدية ضد إسرائيل كي تتوقف عن الاعتداءات والانتهاكات في المسجد الأقصى.

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وقال اشتيه في كلمة له خلال جلسة الحكومة، إن "ما قامت به القوات الإسرائيلية من عدوان في المسجد الأقصى بما يشمل صباح اليوم، هو عمل وحشي يرتقي للجريمة، مضيفا أن هذا العدوان أصبح متكررا ويجب أن يتوقف حفاظًا على قدسية المكان للمسلمين وحدهم فقط".

وأشار إلى أن "الرئيس محمود عباس يواصل التحرك يوميا مع قادة العام عبر الهاتف والرسائل لوقف التصعيد الإسرائيلي"، مرحبا بمواقف الدول التي أدانت الاعتداء الأخير والخطير على المسجد الأقصى والمصلين.

وأضاف: "إسرائيل لا تكترث بالإدانات اللفظية والمكتوبة بلغة المبني للمجهول، والمطلوب هو إجراءات جدية ضد دولة الاحتلال كي تتوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات.

المصدر: "القدس"

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