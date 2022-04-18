قيس سعيد: من كانوا بالأمس خصماء الدهر صاروا اليوم ولفاء! (فيديو)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن من كانوا بالأمس خصماء الدهر صاروا اليوم ولفاء، لأن قضيتهم تقوم على اعتبار السلطة غنيمة.

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وأضاف سعيد لدى إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى 66 لعيد قوات الأمن الداخلي في قصر قرطاج اليوم الاثنين: "يريدون لعب أدوار البطولة، وهم يتقلبون ويتلونون كل يوم، وكانوا بالأمس خصماء وصاروا اليوم ولفاء، إننا ماضون في تمكين الشعب صاحب السيادة من التعبير عن إرادته غير عابئين بهذا البؤس السياسي، وتونس ليست للبيع وسيادة الدولة التونسية لن تكون أبدا بضاعة للمقايضة أو للبيع والشراء".

وتابع: "إننا على العهد دائما ولن تثنينا لا العقبات ولا الأراجيف ولا الأوهام التي ينشرونها ويعتقدون أنها حقيقة.. لن تثنينا أبدا عن مواصلة الطريق.. سائرون بالقانون وعلى درب مشروعية شعبية ظاهرة وجلية.. ولا تنفع مع هؤلاء سوى وصفة طبية شعبية مشروعة قد تحد من سقمهم إذا كان ينفع معهم عقار".

المصدر: "موزاييك أف أم"