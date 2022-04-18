الخصاونة: الأردن أكثر منعة من التأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية

قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، إن الأردن عصي وبعيد كل البعد عن الإفلاس، وهو أكثر منعة من التأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية.

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وأشار الخصاونة في مداخلة خلال جلسة مجلس النواب، إلى أن "الأردن عصي وبعيد كل البعد عن الإفلاس، وبشهادة البنك الدولي الذي أكد أنَ الأردن أكثر منعة من التأثر بتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية".

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مداخلة خلال جلسة مجلس النوَّاب اليوم: الأردن عصيٌّ وبعيدٌ كلَّ البُعد عن الإفلاس، وبشهادة البنك الدولي الذي أكَّد أنَّ الأردن أكثر منعة من التأثُّر بتداعيات الأزمة الروسيَّة - الأوكرانيَّة. — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) April 18, 2022

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: التصنيف الائتماني للأردن آمن وحققنا بالتعاون مع مجلس النواب مستهدفات الموازنة العامة. — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) April 18, 2022

وشدد الخصاونة على أن "التصنيف الائتماني للأردن آمن، وحققنا بالتعاون مع مجلس النواب مستهدفات الموازنة العامة"، مؤكدا أن "أوضاعنا الاقتصادية قوية وصارمة".

وأوضح: "لدينا 17 مليارا احتياطي غير مسبوق من العملات الأجنبية، ونحيِي البنك المركزي على دوره في الحفاظ على المالية العامة".

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: لدينا 17 ملياراً احتياطي غير مسبوق من العملات الأجنبيَّة، ونحيِّي البنك المركزي على دوره في الحفاظ على الماليَّة العامَّة. — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) April 18, 2022

وعلى صعيد آخر قال رئيس الوزراء الأردني: "لا نقف على ضفتين فيما يتعلق بالقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، بل نقف على قلب رجل واحد تحت الوصاية الهاشمية على المقدسات"، موجها تحية إلى "كل فلسطيني، وإلى كل موظف من موظفي أوقاف القدس الذين يقفون في وجه المتصهينين المدنسين، المحميين من الاحتلال".

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: لا نقف على ضفَّتين فيما يتعلَّق بالقدس والمقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة، بل نقف على قلب رجل واحد تحت الوصاية الهاشمية على المقدَّسات. — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) April 18, 2022

وصرح بأن الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة إلى تكثيف واستمرار الاتصالات مع الدول الإقليمية والقوى الدولية لثني إسرائيل وردعها عن ممارساتها الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك.

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: تحيَّة إلى كلِّ فلسطيني وإلى كلِّ موظَّف من موظفي أوقاف القدس الذين يقفون في وجه المتصهينين المدنِّسين، بحماية من الاحتلال، ونرفض محاولات التَّقسيم المكاني والزَّماني للحرم القدسي الشريف وسنتصدَّى لها. — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) April 18, 2022

المصدر: RT