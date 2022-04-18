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الخصاونة: الأردن أكثر منعة من التأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية

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الخصاونة: الأردن أكثر منعة من التأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية
AFP
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قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، إن الأردن عصي وبعيد كل البعد عن الإفلاس، وهو أكثر منعة من التأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية.

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وأشار الخصاونة في مداخلة خلال جلسة مجلس النواب، إلى أن "الأردن عصي وبعيد كل البعد عن الإفلاس، وبشهادة البنك الدولي الذي أكد أنَ الأردن أكثر منعة من التأثر بتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية".

وشدد الخصاونة على أن "التصنيف الائتماني للأردن آمن، وحققنا بالتعاون مع مجلس النواب مستهدفات الموازنة العامة"، مؤكدا أن "أوضاعنا الاقتصادية قوية وصارمة".

وأوضح: "لدينا 17 مليارا احتياطي غير مسبوق من العملات الأجنبية، ونحيِي البنك المركزي على دوره في الحفاظ على المالية العامة".

وعلى صعيد آخر قال رئيس الوزراء الأردني: "لا نقف على ضفتين فيما يتعلق بالقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، بل نقف على قلب رجل واحد تحت الوصاية الهاشمية على المقدسات"، موجها تحية إلى "كل فلسطيني، وإلى كل موظف من موظفي أوقاف القدس الذين يقفون في وجه المتصهينين المدنسين، المحميين من الاحتلال".

وصرح بأن الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة إلى تكثيف واستمرار الاتصالات مع الدول الإقليمية والقوى الدولية لثني إسرائيل وردعها عن ممارساتها الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك.

المصدر: RT

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