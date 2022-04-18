مصر.. تسريب جديد للرئيس الراحل محمد مرسي عن أشهر رجال الأعمال يثير ضجة واسعة

أثار تسريب للرئيس المصري الراحل محمد مرسي ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حول أشهر رجال الأعمال في البلاد، وجاء ذلك في إطار المسلسل التلفزيوني "الاختيار 3".

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وعرض المسلسل تسريبا يجمع محمد مرسي بحضور مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وهو يتحدث عن رجل الأعمال إبراهيم المعلم.

في التسريب يقول مرسي: "أنا مش فاهم إبراهيم المعلم بيعمل إيه.. أنا إبراهيم المعلم ده محيرني بصراحة.. يقعد يتصل بيا ويقولي أنتوا بابا وأنتوا ماما، وأنتوا أنور وجدي.. وبعدين تبص تلاقي النهاردة الكاريكاتير في غاية السوء، مهيج".

ويشير مرسي بحديثه هنا إلى سعي إبراهيم المعلم للتقرب من جماعة الإخوان، وتشبيهه لمحاولاته بأحد الأفلام التي جسد بطولتها الفنان المصري الراحل أنور وجدي مع الطفلة الفنانة فيروز.

ويعد إبراهيم المعلم أحد أبرز الناشرين في مصر والوطن العربي، ورئيس دار الشروق، وهو حائز على جائزة أحسن ناشر والعديد من جوائز النشر مصريا وعربياً ودولياً، كما شارك في إعادة بعث وتأسيس اتحاد الناشرين المصري وترأسه من 1996 إلى 2008.

المصدر: أخبار اليوم