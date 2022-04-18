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مصر.. اندلاع حريق مروع في منطقة الحرس الوطني

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مصر.. اندلاع حريق مروع في منطقة الحرس الوطني
Globallookpress
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اندلع حريق هائل في منطقة الحرس الوطني بمدينة بنها بمحافظة القليوبية في مصر، فجر اليوم الاثنين، حيث التهمت النيران 3 منازل، قبل أن تتم السيطرة عليه.

مصر.. اندلاع حريق مروع في منطقة الحرس الوطني
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ودفعت قوات الحماية المدينة بسيارات الإطفاء من أجل السيطرة على الحريق، كما تم فصل الكهرباء والغاز عن منطقة الحرس الوطني بنها من أجل إخماد النيران.

وانتقلت إلى مكان الحريق قوات الشرطة وعناصر ‏‏أجهزة الأمن بالكامل من أجل متابعة الحريق حتى لا يمتد إلى منازل أخرى والسيطرة عليه، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق.

وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن الحريق نتج بسبب انفجار خط الغاز بشارع أبو جمعة بمنطقة الحرس الوطني، وامتدت النيران إلى عدد من المنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي.

المصدر: أخبار اليوم + الأهرام

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