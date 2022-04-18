 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: تدمير مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية ومناطق تجمع جنود بصواريخ إسكندر

الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات قادمة من دولة مجاورة

أخبار العالم العربي

الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات قادمة من دولة مجاورة
Globallookpress
القوات الأمنية الأردية- صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/su2n

أعلن الأردن إحباط محاولة تهريب 21 كغم من مادة الهيروين، بالإضافة إلى 2 كغم من الكريستال، قادمة من إحدى الدول المجاورة.

إقرأ المزيد
الأردن.. إحباط تهريب شحنة كبيرة من المخدرات
الأردن.. إحباط تهريب شحنة كبيرة من المخدرات

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية إن كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك الكرامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تمكنت من إحباط محاولة تهريب 21 كغم من مادة الهيروين، بالإضافة إلى 2 كغم من الكريستال وجدت بمخبئ سري معد بطريقة فنية.

الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات قادمة من دولة مجاورة
المصدر: عمون

وأوضح أنه أثناء التفتيش الدقيق من قبل موظفي الجمارك للشاحنة القادمة من إحدى الدول المجاورة، وجدت المضبوطات مخبأة بطريقة فنية متقنة بإحكام ضمن تصفيحة حديدية داخل العادم الخاص بالشاحنة (الاكزوزت) الذي تم إعداده خصيصا لهذه الغاية.

وأشار إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات المهربة، وتسليمها مع السائق إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني".

المصدر: "عمون"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا