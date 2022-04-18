الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات قادمة من دولة مجاورة

أعلن الأردن إحباط محاولة تهريب 21 كغم من مادة الهيروين، بالإضافة إلى 2 كغم من الكريستال، قادمة من إحدى الدول المجاورة.

إقرأ المزيد

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية إن كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك الكرامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تمكنت من إحباط محاولة تهريب 21 كغم من مادة الهيروين، بالإضافة إلى 2 كغم من الكريستال وجدت بمخبئ سري معد بطريقة فنية.

المصدر: عمون

وأوضح أنه أثناء التفتيش الدقيق من قبل موظفي الجمارك للشاحنة القادمة من إحدى الدول المجاورة، وجدت المضبوطات مخبأة بطريقة فنية متقنة بإحكام ضمن تصفيحة حديدية داخل العادم الخاص بالشاحنة (الاكزوزت) الذي تم إعداده خصيصا لهذه الغاية.

وأشار إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات المهربة، وتسليمها مع السائق إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني".

المصدر: "عمون"